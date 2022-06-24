Июнь, 24 в 13:58

Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, более известного, как ГРУ.

В агентурную сеть, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач.

Согласно данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях.

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Эти структуры должны были использовать для быстрого захвата Украины.

Связистом и финансовым курьером между спецслужбами РФ и нардепом был задержанный еще в начале войны его помощник Игорь Колесников с позывным Ветеран.

По словам последнего, Андрея Деркача завербовали еще в 2016 году.

– С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев, – отмечают в СБУ.

Игорь Колесников рассказал правоохранителям, что для создания частных охранных структур нардеп раз в несколько месяцев получал от российских спецслужб $3-4 млн.

Как выяснилось в ходе следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача.

Сам Колесников, которому в мае уже объявили приговор за государственную измену, раскрыл подробности, как агентурная сеть готовилась к полномасштабной войне.

В частности, созданные частные охранные структуры должны были обеспечивать прохождение вражеской техники – садиться на броню с российскими флагами, и таким образом “обеспечивать мирный вход в города”.

Кроме того, Колесников уточнил, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций.

– Они должны были зайти с территории Беларуси, оттуда быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства, – пересказывают в СБУ детали показаний, которые дал Игорь Колесников.

В настоящее время досудебное расследование относительно нардепа проводит Офис генпрокурора.

А СБУ продолжает оперативно-следственные меры, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к разветвленной агентурной сети.