Серед завербованих – нардеп: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ РФ

Червень, 24 в 13:58

Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, більш відомого, як ГРУ.

До агентурної мережі, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.

За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях.

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Ці структури мали використати для швидкого захоплення України.

Зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами РФ та нардепом був затриманий ще на початку війни його помічник Ігор Колєсніков із позивним Ветеран.

За словами останнього, Андрія Деркача завербували ще в 2016 році.

– Із ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков та його перший заступник Володимир Алєксєєв, – зазначають у СБУ.

Ігор Колєсніков розповів правоохоронцям, що для створення приватних охоронних структур нардеп раз на кілька місяців отримував від російських спецслужб $3-4 млн.

Як з’ясувалося під час слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.

Сам Колєсніков, якому в травні вже оголосили вирок за державну зраду, уже розкрив подробиці, як агентурна мережа готувалась до повномасштабної війни.

Зокрема, створені приватні охоронні структури мали забезпечувати проходження ворожої техніки – сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином “забезпечувати мирний вхід у міста”.

Крім того, Колєсніков уточнив, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій.

– Вони мали зайти з території Білорусі, звідти швидко просунутися до Києва, захопити урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду, – переповідають у СБУ деталі свідчень, які дав Ігор Колєсніков.

Нині досудове розслідування щодо нардепа проводить Офіс генпрокурора.

А СБУ продовжує оперативно-слідчі заходи, щоб притягнути до відповідальності усіх причетних до розгалуженої агентурної мережі.