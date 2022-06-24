В Минфине рассказали о выплате и индексации пенсий в июле

Июнь, 24 в 6:54

В Украине будут продолжать выплачивать пенсии во время военного положения, также не отменяли и плановую индексацию.

Об этом в эфире национального телемарафона в четверг, 23 июня, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

– С 1 июля состоится индексация. Выплаты пенсий будут продолжаться. Это наш основной и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое для того, чтобы первоочередные выплаты – это пенсионные и социальные – были осуществлены. Нет оснований полагать, что это не будет сделано. Я хочу, чтобы все не беспокоились по этому поводу. Мы сейчас ищем все возможности для того, чтобы обеспечить необходимым объемом средств необходимые выплаты из государственного бюджета, – заявил он.

Глава Минфина также добавил, что ключевой задачей министерства остается сохранение ценовых параметров в пределах 20%. По его словам, здесь Минфин будет совместно действовать с НБУ.