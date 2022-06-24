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Факти / Україна

У Мінфіні розповіли про виплату та індексацію пенсій у липні

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Мінфіні розповіли про виплату та індексацію пенсій у липні
Фото: УНІАН

В Україні продовжуватимуть виплачувати пенсії під час воєнного стану, також не скасовували і планову індексацію.

Про це в ефірі національного телемарафону у четвер, 23 червня, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

– З 1 липня відбудеться індексація. Виплати пенсій буде продовжуватися. Це наш основний та ключовий пріоритет. Щодня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено. Немає підстав вважати, що це не буде зроблено. Я хочу, щоб усі не турбувалися з цього приводу. Ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб забезпечити необхідним обсягом коштів необхідні виплати з державного бюджету, – заявив він.

Голова Мінфіну також додав, що ключовим завданням міністерства залишається збереження цінових параметрів у межах 20%. За його словами, тут Мінфін спільно діятиме з НБУ.

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