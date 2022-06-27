Июнь, 27 в 13:12

Блокада Украины российскими войсками в ближайшее время может спровоцировать в мире катастрофу глобального голода.

Об этом заявил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, выступая на Global Media Forum в Бонне (Германия). Он является экспертом по Восточной Европе и автором книг о фашизме и тоталитаризме.

Снайдер провел параллели между Голодомором в Украине 1932-1933 годов, во время которого погибли миллионы украинцев, и событиями 2022 года.

Сейчас смотрят

Историк отметил, что Голодомор был “результатом политического выбора”, сделанного советским диктатором Иосифом Сталиным. В то время он проводил политику так называемой “внутренней колонизации”, согласно которой часть Советского Союза должна была эксплуатировать другую часть СССР.

– Сталин проводил эту трансформацию СССР, в ходе которой государство взяло под контроль сельское хозяйство. Эта политика провалилась. Люди голодали, и Сталин принял особое политическое решение обвинить в этом украинцев, – объяснил Тимоти Снайдер.

Он добавил, что Голодомор в Украине был “колониальным голодом” и “попыткой центра захватить периферию”.

– Эта катастрофа стала источником вдохновения для Гитлера. Одной из основных причин, по которой Гитлер начал войну, было желание завоевать Украину и установить контроль над ее плодородными землями. Причина, по которой он решился на это, заключалась в том, что подобное уже сделал Сталин, – убежден историк.

Снайдер подчеркнул, что похожая ситуация разворачивается и в 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам историка, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается спровоцировать глобальный голод в мире.

– Россия ведет в Украине войну на уничтожение. Это означает бегство и переселение миллионов украинцев. Это означает разрушение украинских городов. Это означает казнь гражданских лидеров в Украине. Но это также означает попытку уничтожить украинскую экономику. А экономика Украины сейчас, как и ранее, основана на сельском хозяйстве и экспорте сельскохозяйственной продукции. Поэтому часть усилий по уничтожению Украины включает в себя блокаду украинской торговли, — рассказал Снайдер.

Историк напомнил, что РФ уничтожает и ворует украинские сельскохозяйственные культуры, а российский флот блокирует морские порты Украины, что препятствует экспорту продовольствия.

Снайдер объяснил, что все это спровоцирует рост цен на сельскохозяйственную продукцию в мире, а также усиление продовольственного кризиса. И первыми его жертвами станут наиболее уязвимые слои населения в странах Африки, которые зависят от поставок украинского зерна.

– Как в случае со Сталиным, так и в случае с Путиным, это политическое решение, последствия которого вполне предсказуемы. Если Украина будет в блокаде, то мир будет голодать. Это было заранее известно, – отметил Снайдер.

Историк предположил, что некоторые могут не верить в вероятность глобального голода из-за спровоцированной РФ войны в Украине. В связи с этим он посоветовал вспомнить историю нашего государства.

– Тысячи лет Украина кормила огромную часть мира. Украина кормила античные Афины. В эпоху открытий европейские колониальные державы импортировали зерно из Украины, что стало причиной возникновения там крепостного права. И если знать, что и Гитлер, и Сталин рассматривали Украину как колониальную территорию, которая позволит им изменить мир, тогда вероятность большого голода покажется более очевидной, — подчеркнул Снайдер.