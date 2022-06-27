Червень, 27 в 13:12

Блокада України російськими військами уже найближчим часом може спровокувати в світі катастрофу глобального голоду.

Про це заявив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час виступу на Global Media Forum у Бонні (Німеччина). Він є експертом зі Східної Європи та автором книг про фашизм і тоталітаризм.

Снайдер провів паралелі між Голодомором в Україні 1932-1933 років, під час якого загинули мільйони українців, та подіями 2022 року.

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Історик зазначив, що Голодомор був “результатом політичного вибору”, зробленого радянським диктатором Йосипом Сталіним. У той час він проводив політику так званої “внутрішньої колонізації”, згідно з якою частина Радянського Союзу повинна була експлуатувати іншу частину СРСР.

– Сталін проводив цю трансформацію СРСР, під час якої держава взяла під контроль сільське господарство. Ця політика провалилася. Люди голодували, і Сталін ухвалив особливе політичне рішення звинуватити у цьому українців, – пояснив Тімоті Снайдер.

Він додав, що Голодомор в Україні був “колоніальним голодом” і “спробою центру захопити периферію”.

– Ця катастрофа стала джерелом натхнення для Гітлера. Однією з основних причин, через яку Гітлер розпочав війну, було бажання завоювати Україну та встановити контроль над її родючими землями. Причина, через яку він зважився на це, полягала в тому, що подібне вже зробив Сталін, – переконаний історик.

Снайдер наголосив, що схожа ситуація розгортається і в 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За словами історика, кремлівський диктатор Володимир Путін намагається спровокувати глобальний голод у світі.

– Росія веде в Україні війну на знищення. Це означає втечу та переселення мільйонів українців. Це означає руйнування українських міст. Це означає страту громадянських лідерів в Україні. Але це також означає спробу знищити українську економіку. А економіка України зараз, як і раніше, заснована на сільському господарстві та експорті сільськогосподарської продукції. Тому частина зусиль зі знищення України включає блокаду української торгівлі, – розповів Снайдер.

Історик нагадав, що РФ знищує та краде українські сільськогосподарські культури, а російський флот блокує морські порти України, що перешкоджає експорту продовольства.

Снайдер пояснив, що це все спровокує зростання цін на сільськогосподарську продукцію в світі, а також посилення продовольчої кризи. І першими її жертвами стануть найбільш вразливі верстви населення у країнах Африки, які залежать від поставок українського зерна

– Як у випадку зі Сталіним, так і у випадку з Путіним, це політичне рішення, наслідки якого цілком передбачувані. Якщо Україна буде в блокаді, то світ голодуватиме. Це було заздалегідь відомо, – зазначив Снайдер.

Історик припустив, що дехто може не вірити у вірогідність глобального голоду через спровоковану РФ війну в Україні. У зв’язку з цим він порадив пригадати історію нашої держави.

– Тисячі років Україна годувала величезну частину світу. Україна годувала античні Афіни. В епоху відкриттів європейські колоніальні держави імпортували зерно з України, що спричинило виникнення там кріпосного права. І якщо знати, що і Гітлер, і Сталін розглядали Україну як колоніальну територію, яка дозволить їм змінити світ, тоді ймовірність великого голоду видасться очевиднішою, – наголосив Снайдер.