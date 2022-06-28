Июнь, 28 в 8:29

Один из самых молодых украинских праздников, День Конституции 2022 украинцы отмечают во вторник, 28 июня.

Основной закон Украины приняли относительно недавно, 26 лет назад. Документ закрепляет права и обязанности граждан, а также регламентирует все сферы жизни украинского общества.

По данным Министерства культуры и информационной политики, только 10% украинцев ознакомлены со статьями Конституции Украины. В то же время день принятия Конституции, 28 июня 1996 года, является одним из самых важных в истории независимой Украины.

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