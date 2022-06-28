Червень, 28 в 8:29

Одне із наймолодших українських свят, День Конституції 2022 українці відзначають у вівторок, 28 червня.

Основний закон України ухвалили порівняно недавно, 26 років тому. Документ закріплює права та обов’язки громадян, а також регламентує усі сфери життя українського суспільства.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики, лише 10% українців ознайомлені із Конституцією України. Водночас день ухвалення Конституції, 28 червня 1996 року, є одним із найважливіших в історії незалежної України.

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До Дня Конституції України 2021 Факти ICTV пропонують пройти тест та дізнатись, наскільки ви знайомі з історією створення Основного закону.