РФ готовит аннексию Донецкой области и уже назначила дату “референдума” – Андрющенко

Июнь, 28 в 22:15

Россия готовит очередной псевдореферендум на временно захваченных территориях Украины. На этот раз оккупанты хотят аннексировать Донецкую область, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, захватчики даже с датой уже определились – 11 сентября 2022 года.

– Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и “комиссии по проведению” и передали их в частности комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским “Днем города Мариуполь”. Символизм во всем, – написал Андрющенко в соцсети.

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Недавно во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и похитили документацию со списками избирателей за 2019 год.

По данным полиции, персональные данные избирателей оккупанты могут использовать для организации так называемого референдума.