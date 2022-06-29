РФ готовит аннексию Донецкой области и уже назначила дату “референдума” – Андрющенко
Россия готовит очередной псевдореферендум на временно захваченных территориях Украины. На этот раз оккупанты хотят аннексировать Донецкую область, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, захватчики даже с датой уже определились – 11 сентября 2022 года.
– Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и “комиссии по проведению” и передали их в частности комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским “Днем города Мариуполь”. Символизм во всем, – написал Андрющенко в соцсети.
Недавно во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и похитили документацию со списками избирателей за 2019 год.
По данным полиции, персональные данные избирателей оккупанты могут использовать для организации так называемого референдума.