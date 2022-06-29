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Факти / Україна

РФ готує анексію Донецької області і вже призначила дату “референдуму” – Андрющенко

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ готує анексію Донецької області і вже призначила дату “референдуму” – Андрющенко
Фото: ДСНС

Росія готує черговий псевдореферендум на тимчасово захоплених територіях України. Цього разу окупанти хочуть анексувати Донецьку область, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, загарбники навіть з датою вже визначилися – 11 вересня 2022 року.

– Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та “комісії з проведення” та передали їх зокрема комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників. Одночасно з радянським “Днем міста Маріуполь”. Символізм у всьому, – написав Андрющенко у соцмережі.

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Нещодавно у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники увірвалися до Державного архіву області та викрали документацію зі списками виборців за 2019 рік.

За даними поліції, персональні дані виборців окупанти можуть використати для організації так званого референдуму.

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