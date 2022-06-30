Июнь, 30 в 14:25

Ситуация с топливом в Украине постепенно стабилизируется. В то же время, снижения цен и исчезновения очередей на АЗС можно ожидать в Украине только тогда, когда запас топлива будет на достаточном уровне.

Об этом сообщила в эфире телемарафона первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что горючего на украинском рынке становится больше. Так, в марте Украина импортировала 60 тыс. тонн, в апреле – 180 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн, и за июнь эта цифра составит 600 тыс. тонн.

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По словам Свириденко, в западных областях АЗС имеют достаточное количество горючего, однако остаются проблемы в восточных регионах Украины.

– Мы постепенно насыщаем рынок. Это насыщение происходит с западных областей к востоку. На западе мы фиксируем, что почти отсутствуют очереди, и рынок полностью насыщен. Конечно, остается проблематика с восточными областями, и мы над этим работаем. Этого можно добиться только за счет еще большего объема импортируемого ресурса на рынок Украины, – отметила Свириденко.

Министр объяснила, что насыщение украинского рынка топливом напрямую повлияет на его стоимость. Так, правительство убрало формульное ценообразование и административные меры регулирования цен, и стоимость топлива фактически регулируется спросом и предложением.

После исчезновения дефицита горючего в Украине можно ожидать снижения его стоимости на АЗС.

– Мы уже видим, что по газу (автогазу, – Ред.) у нас на 2 грн снижена цена. Если и дальше будет происходить такое насыщение рынка таким же темпом, как за последние три месяца, то мы ожидаем, что цена будет снижена и на дизель, и на бензин, — заверила Свириденко.

Она напомнила, что во время полномасштабной войны российские войска повредили Кременчугский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод), и Украина сейчас полностью зависит от импорта. В связи с этим в Кабинете министров разработали приоритетность в обеспечении горючим: сначала его предоставляют Вооруженным силам Украины (блоку безопасности и обороны), далее – коммунальным службам, затем – на нужды посевной и уборочной компаний, и только после этого на АЗС.

По словам Свириденко, когда в нашем государстве количество импортированного горючего вырастет до достаточного уровня, исчезнут очереди на автозаправках и заработают АЗС, кое-где не обслуживающие авто из-за дефицита.

– Здесь важный момент, почему нужно еще увеличить объемы горючего. Для операторов АЗС очень важен такой фактор как количество дней запаса. У нас в критические моменты количество дней запаса, на которые у них был ресурс, это 2-3 дня. Сейчас это 6-7 дней, в довоенный период это было 14 дней. Вот когда у операторов АЗС будут запасы на достаточном уровне – мы сможем констатировать, что очереди на АЗС должны исчезнуть, – пояснила Свириденко.

По состоянию на 30 июня бензин категории А-95+ подешевел в Украине на 17 копеек. В среднем его можно приобрести по 51,99 грн/л. Стоимость бензина категорий А-95 и А-92 остается без изменений и составляет в среднем 50,64 грн/л и 50,30 грн/л соответственно.

Средняя цена дизтоплива на украинских АЗС составляет 56,40 грн/л. В то же время, цены на автогаз в Украине уменьшились на 14 копеек и в среднем составляют 41,67 грн.