Червень, 30 в 14:25

Ситуація з пальним в Україні поступово стабілізується. Водночас зниження цін та зникнення черг на АЗС можна очікувати в Україні лише тоді, коли запас палива буде на достатньому рівні.

Про це поінформувала в ефірі телемарафону перший віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що пального на українському ринку стає більше. Так, у березні Україна імпортувала 60 тис. тонн, в квітні – 180 тис. тонн, в травні – 380 тис. тонн і за червень ця цифра сягне 600 тис. тонн.

Зараз дивляться

За словами Свириденко, в західних областях АЗС мають уже достатню кількість пального, проте залишаються проблеми у східних регіонах України.

– Ми поступово насичуємо ринок. Це насичення відбувається із західних областей на схід. На заході ми фіксуємо, що майже відсутні черги, і ринок повністю насичений. Звичайно, залишається ще проблематика зі східними областями, і ми над цим працюємо. Цього можна досягнути лише за рахунок ще більшого обсягу імпортованого ресурсу на ринок України, – зазначила Свириденко.

Міністр пояснила, що насичення українського ринку пальним безпосередньо вплине на його вартість. Так, уряд прибрав формульне ціноутворення та адміністративні заходи регулювання цін, і вартість палива фактично регулюється попитом і пропозицією.

Після зникнення дефіциту пального в Україні можна очікувати зниження його вартості на АЗС.

– Ми вже бачимо, що по газу (автогазу, – Ред.) у нас на 2 грн зменшена ціна. Якщо і далі відбуватиметься таке насичення ринку, таким же темпом, як за останні три місяці, то ми очікуємо, що ціна буде знижена і на дизель, і на бензин, – запевнила Свириденко.

Вона нагадала, що під час повномасштабної війни російські війська пошкодили Кременчуцький НПЗ (нафтопереробний завод), і Україна зараз повністю залежить від імпорту. У зв’язку з цим в Кабінеті міністрів розробили пріоритетність у забезпеченні пальним: спочатку його надають Збройним силам України (блоку безпеки і оборони), далі – комунальним службам, потім – на потреби посівної та збиральної компаній, і лише після цього на АЗС.

За словами Свириденко, коли в нашій державі кількість імпортованого пального зросте до достатнього рівня, зникнуть черги на автозаправках та запрацюють АЗС, які подекуди не обслуговують авто через дефіцит.

– Тут важливий момент, чому потрібно ще збільшити обсяги пального. Для операторів АЗС дуже важливий такий фактор, як кількість днів запасу. У нас у критичні моменти кількість днів запасу, на які в них був ресурс, це 2-3 дні. Зараз це 6-7 днів, у довоєнний період це було 14 днів. От коли в операторів АЗС будуть запаси на достатньому рівні – ми зможемо констатувати, що черги на АЗС мають зникнути, – пояснила Свириденко.

Станом на 30 червня бензин категорії А-95+ здешевшав в Україні на 17 копійок. В середньому його можна придбати за 51,99 грн/л. Вартість бензину категорій А-95 та А-92 залишається без змін і в середньому становить 50,64 грн/л і 50,30 грн/л відповідно.

Середня ціна дизпалива на українських АЗС становить 56,40 грн/л. Водночас ціни на автогаз в Україні зменшилися на 14 копійок і в середньому становлять 41,67 грн.