Итоги саммита НАТО в Мадриде: что изменилось для Украины, Европы и РФ

Июнь, 30 в 22:59

В четверг, 30 июня, подошел к концу трехдневный саммит НАТО в Мадриде. За эти дни страны-члены Альянса приняли сразу несколько исторических решений, а также договорились о том, что следующий саммит пройдет в 2023 году в Литве.

Президент Владимир Зеленский выступал на встрече в качестве специального гостя, и в целом Украина, не смотря на то, что мы не являемся страной-членом Альянса, была среди топ-тем саммита в каждый из дней.

Какие ключевые решения были приняты на саммите НАТО

Расширение сил быстрого реагирования НАТО с 40 до 300 тыс. военных и усиление восточного фланга. Увеличение военного присутствия США в Европе. Байден сообщил, что планирует создать постоянный штаб пятого армейского корпуса в Польше, развернуть две дополнительные эскадрильи F-35 в Британии, дополнительную бригаду в Румынии, два дополнительных эсминца в Испании, новые системы ПВО в Италии и Германии и улучшить ротацию в странах Балтии. Выделение нового пакета военной помощи для Украины. Принятие Швеции и Финляндии в НАТО – протокол о присоединении подпишут 5 июля, после чего 30 стран-союзников в индивидуальном порядке утвердят новых членов на голосовании своих парламентов. Утверждена новая стратегическая концепция НАТО. Увеличены расходы на оборону – по меньшей мере 2% от ВВП каждой страны будут расходовать на эти цели. РФ потеряла статус партнера НАТО и признана главной угрозой для Альянса.

Новая концепция НАТО – что изменилось

Альянс принимает новую стратегическую концепцию каждые 10 лет. Это – второй по важности документ для НАТО после Североатлантического договора.

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В нем НАТО оценивает состояние безопасности в мире, а также решает, как реагировать на эти изменения.

Политолог, глава Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж сообщил в комментарии Фактам ICTV, что для Украины этот саммит был чрезвычайно успешным.

– В целом, Мадрид, Испания – это для нас знаковые места, потому что 25 лет назад в июле была подписана Хартия об особом партнерстве между Украиной и НАТО. И эта Хартия положила начало дальнейшему сотрудничеству, – рассказал он.

По его словам, все достижения, которые у нас есть сегодня с НАТО, начались именно в Испании на том саммите НАТО в Мадриде.

– Сама Испания стала членом НАТО только 40 лет назад, а сегодня – она успешная страна, которая развивает свою экономику и заботится о безопасности, – пояснил он.

Отметим, что в прошлой концепции Россия была определена как “стратегический партнер”, Китай же – вообще не упоминался. Сейчас в НАТО начали считать политику Пекина вызовом интересам, ценностям и безопасности западных союзников.

– КНР применяет широкий набор политических, экономический и военных инструментов, чтобы усилить свое глобальное влияние и демонстрировать силу, избегая ясности по поводу своей стратегии, намерений и наращивания войск, – сказано в документе.

Также отмечаются “злонамеренные гибридные и кибероперации Китая, а также его конфронтационная риторика и дезинформация, нацеленные на союзников” Альянса.

Кроме того, в концепции выразили сожаление в связи с усилением стратегического партнерства между РФ и Китаем.

Концепция подчеркивает, что сильная и независимая Украина “жизненно важна для стабильности евроатлантического региона”, а также сообщается, что НАТО продолжит развивать партнерство с нашей страной, а также с Грузией и Боснией и Герцеговиной.

– Агрессивная война Российской Федерации против Украины уничтожила мир и серьезно изменила нашу среду безопасности. Ее жестокое и незаконное вторжение, повторяющиеся нарушения международного гуманитарного права и ужасающие атаки и зверства принесли невыразимые страдания и разрушения, – отмечается в документе.

Что касается России, то если в прошлой концепции страны НАТО высказывали стремление к “настоящему стратегическому партнерству” с Россией, указывая при этом на наличие некоторых проблем в отношениях с Кремлем, теперь вывод однозначен: РФ – “наиболее значимая и прямая угроза безопасности государств-членов НАТО, а также миру и стабильности евроатлантического региона”.

Сообщается, что Москва пытается устанавливать сферы влияния и прямого контроля над другими суверенными государствами с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

– В свете этой враждебной политики и действий мы не можем считать РФ нашим партнером. Однако мы намерены и дальше держать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять и смягчать риски, предотвращать эскалации и усиливать прозрачность, – сказано в документе.

Кроме того, как сообщается, НАТО не ищет конфронтации с РФ и не представляет для нее угрозы. Альянс собирается усиливать оборону и ставит в первую очередь на сдерживание Москвы.

В концепции говорится, что любое изменение в отношениях с Россией зависит от нее самой – если Кремль прекратит “свое агрессивное поведение” и начнет следовать международному праву.

Политолог Сергей Джердж, комментируя новую позицию России в концепции НАТО, рассказал, что эта оценка даст толчок созданию иных планов, программ, разработок и концепций, которые будут приняты в НАТО.

– Все они будут учитывать то, что Россия является угрозой. Кроме того, все 30 стран-членов НАТО и 40 стран-партнеров НАТО во время построения своей внешней и экономической политики будут опираться на эту визию НАТО. Для нас это позитивно, потому что адекватная оценка действий России способствует тому, что мир объединяется вместе с Украиной в противодействии РФ и помогает Украине, – объяснил он.

О какой помощи Украине заявили на саммите НАТО

Генсекретарь Йенс Столтенберг подчеркнул, что лидеры стран НАТО договорились усилить поддержку Украины и утвердили “всеохватывающий пакет помощи” примерно на €400 млн.

Столтенберг объяснил, что он будет состоять из двух частей.

Первая – нелетальная помощь, которую предоставят в срочном порядке: это топливо, аптечки, системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи.

Вторая – касается продолжительного сотрудничества, в рамках которого Украине помогут отказаться от советского оружия и полностью перейти на современное вооружение стандартов НАТО.

Для этого Альянс совместно с Киевом разработает дорожную карту для достижения оперативной совместимости между ВСУ и армиями стран НАТО.

Параллельно с этим будет внедряться еще один проект, касаемый украинского военно-промышленного комплекса.

Такой пакет должен ускорить поставки нелетального оборонного оборудования Украине, усилить кибернетическую безопасность, а также поддержать модернизацию украинского оборонного сектора.

Также НАТО не исключает возможность передачи Украине любого оружия при ее переходе с советских на западные образцы – таким образом, возможны в том числе поставки боевых танков западного образца в Украину.

Кроме того, озвучивались отдельные инициативы от некоторых стран, которые решились рассказать о помощи Украине публично.

Так, Турция и Греция хотят помочь вывозу зерна из Украины по морю, а Литва и Румыния ищут новые пути для того, чтобы усилить украинский экспорт по суше с помощью железнодорожных путей.

Франция обещает передать Украине еще 6 САУ Цезарь, Канада – 39 броневиков ACSV, запчасти к ним и шесть беспилотников.

Президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о дополнительном пакете помощи для Украины на $800 млн. По его словам, туда войдут системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерия, амуниция и противобатарейные радары.

Байден добавил, что Украина получит военную помощь от 50 стран. Туда войдут противокорабельные комплексы и системы ПВО; дополнительные РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним; более 600 танков; около 500 артиллерийских систем; 140 тыс. противотанковых систем; более 600 тыс. боеприпасов для артиллерии.

Как долго страны НАТО собираются поддерживать Украину

Этот вопрос во время саммита звучал не раз и не два – его задавали журналисты, а также поднимали во время речи лидеры разных стран, которые знают, что мысли об “усталости от войны в Украине” озвучивают отдельные политики и чиновники на Западе.

И Йенс Столтенберг, и Джо Байден, и Борис Джонсон во время своих брифингов по итогам саммита подчеркивали – Украину будут поддерживать ровно столько времени, сколько понадобится для того, чтобы Россия проиграла эту войну.

Комментируя эти заявления, посол Украины в ООН Сергей Кислица предупредил – самый опасный сценарий, который он описывает своим коллегам, заключается в том, что если Россия потерпит военное поражение в Украине, весь мир перейдет к своей привычной жизни за одну ночь.

Он подчеркнул у себя в Twitter, что переход на обычный режим сразу после победы Украины является “самым опасным сценарием” и особенно важно, чтобы партнеры это понимали.

В то же время политолог Сергей Джердж отмечает, что саммит в Мадриде показал, что поддержка Украины Альянсом будет системной.

– Будет продолжена реформа оборонного сектора, и в политическом плане для нас очень важно, что сотрудничество продолжится на самом высоком уровне, поскольку Украина является стратегическим партнером НАТО. И очень важно, что НАТО признает Украину как одну из ключевых стран, от которых зависит безопасность Европы, – отметил он.