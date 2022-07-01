Підсумки саміту НАТО у Мадриді: що змінилося для України, Європи та РФ

Червень, 30 в 22:59

У четвер, 30 червня, добіг кінця триденний саміт НАТО в Мадриді. За ці дні країни-члени Альянсу ухвалили одразу кілька історичних рішень, а також домовилися про те, що наступний саміт відбудеться у 2023 році у Литві.

Президент Володимир Зеленський виступав на зустрічі як спеціальний гість, і в цілому Україна, не дивлячись на те, що ми не є країною-членом Альянсу, була серед топ-тем саміту щодня.

Які ключові рішення було ухвалено на саміті НАТО

Розширення сил швидкого реагування НАТО з 40 до 300 тис. військових та посилення східного флангу. Збільшення військової присутності США у Європі. Байден повідомив, що планує створити постійний штаб п’ятого армійського корпусу в Польщі, розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії, додаткову бригаду в Румунії, два додаткові есмінці в Іспанії, нові системи ППО в Італії та Німеччині та покращити ротацію у країнах Балтії. Виділити новий пакет військової допомоги для України. Ухвалення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО – протокол про приєднання підпишуть 5 липня, після чого 30 країн-союзників в індивідуальному порядку затвердять нових членів на голосуванні своїх парламентів. Затверджено нову стратегічну концепцію НАТО. Збільшено витрати на оборону – щонайменше 2% ВВП кожної країни витрачатимуть на ці цілі. РФ втратила статус партнера НАТО та визнана головною загрозою для Альянсу.

Нова концепція НАТО – що змінилося

Альянс приймає нову стратегічну концепцію кожні 10 років. Це – другий документ для НАТО після Північноатлантичного договору.

Зараз дивляться

НАТО оцінює стан безпеки у світі, а також вирішує, як реагувати на ці зміни.

Політолог, голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж повідомив у коментарі Фактам ICTV, що для України цей саміт був надзвичайно успішним.

– Загалом, Мадрид, Іспанія – це для нас знакові місця, тому що 25 років тому у липні було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. І ця Хартія започаткувала подальшу співпрацю, – розповів він.

За його словами, всі досягнення, які ми маємо сьогодні з НАТО, розпочалися саме в Іспанії на тому саміті НАТО в Мадриді.

– Сама Іспанія стала членом НАТО лише 40 років тому, а сьогодні – вона успішна країна, яка розвиває свою економіку та піклується про безпеку, – пояснив він.

Зазначимо, що в минулій концепції Росія була визначена як “стратегічний партнер”, а Китай – взагалі не згадувався. Зараз у НАТО почали вважати політику Пекіна викликом інтересів, цінностей та безпеки західних союзників.

– КНР застосовує широкий набір політичних, економічних та військових інструментів, щоб посилити свій глобальний вплив та демонструвати силу, уникаючи ясності щодо своєї стратегії, намірів та нарощування військ, – сказано в документі.

Також відзначаються “зловмисні гібридні та кібероперації Китаю, а також його конфронтаційна риторика та дезінформація, націлені на союзників” Альянсу.

Крім того, у концепції висловили жаль у зв’язку з посиленням стратегічного партнерства між РФ та Китаєм.

Концепція наголошує, що сильна та незалежна Україна “життєво важлива для стабільності євроатлантичного регіону”, а також повідомляється, що НАТО продовжить розвивати партнерство з нашою країною, а також з Грузією і Боснією та Герцеговиною.

– Агресивна війна Російської Федерації проти України знищила мир і серйозно змінила наше безпекове середовище. Її жорстоке і незаконне вторгнення, порушення міжнародного гуманітарного права, що повторюються, і жахливі атаки і звірства принесли невимовні страждання і руйнування, – наголошується в документі.

Що стосується Росії, то якщо в минулій концепції країни НАТО висловлювали прагнення “справжнього стратегічного партнерства” з Росією, вказуючи при цьому на наявність деяких проблем у відносинах з Кремлем, тепер висновок однозначний: РФ – “найбільш значуща і пряма загроза безпеці держав-членів НАТО, а також миру та стабільності євроатлантичного регіону”.

Повідомляється, що Москва намагається встановлювати сфери впливу та прямого контролю над іншими суверенними державами за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.

– У світлі цієї ворожої політики та дій ми не можемо вважати РФ нашим партнером. Однак ми маємо намір і надалі тримати відкритими канали зв’язку з Москвою, щоб керувати та пом’якшувати ризики, запобігати ескалації та посилювати прозорість, – сказано у документі.

Крім того, як повідомляється, НАТО не шукає конфронтації з РФ і не становить загрози для неї. Альянс збирається посилювати оборону і ставить насамперед на стримування Москви.

У концепції йдеться, що будь-яка зміна у відносинах з Росією залежить від неї самої – якщо Кремль припинить “свою агресивну поведінку” і почне наслідувати міжнародне право.

Політолог Сергій Джердж, коментуючи нову позицію Росії в концепції НАТО, розповів, що ця оцінка дасть поштовх до створення інших планів, програм, розробок і концепцій, які будуть прийняті в НАТО.

– Усі вони враховуватимуть те, що Росія є загрозою. Крім того, всі 30 країн-членів НАТО і 40 країн-партнерів НАТО під час створення своєї зовнішньої та економічної політики спиратимуться на цю візію НАТО. Для нас це позитивно, тому що адекватна оцінка дій Росії сприяє тому, що світ об’єднується разом із Україною у протидії РФ та допомагає Україні, – пояснив він.

Про яку допомогу Україні заявили на саміті НАТО

Генсекретар Єнс Столтенберг підкреслив, що лідери країн НАТО домовилися посилити підтримку України та затвердили “всеосяжний пакет допомоги” приблизно на €400 млн.

Столтенберг пояснив, що він складатиметься з двох частин.

Перша – нелетальна допомога, яку нададуть терміново: це паливо, аптечки, системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв’язку.

Друга – стосується тривалої співпраці, в рамках якої Україні допоможуть відмовитись від радянської зброї та повністю перейти на сучасне озброєння стандартів НАТО.

Для цього Альянс спільно з Києвом розробить дорожню карту для досягнення оперативної сумісності між ЗСУ та арміями країн НАТО.

Паралельно з цим запроваджуватиметься ще один проєкт щодо українського військово-промислового комплексу.

Такий пакет має прискорити постачання нелетального оборонного обладнання Україні, посилити кібернетичну безпеку та підтримати модернізацію українського оборонного сектору.

Також НАТО не відкидає можливості передачі Україні будь-якої зброї при її переході з радянських на західні зразки – таким чином, можливі, зокрема, постачання бойових танків західного зразка в Україну.

Крім того, озвучувалися окремі ініціативи від деяких країн, які зважилися розповісти про допомогу Україні публічно.

Так, Туреччина та Греція хочуть допомогти вивозу зерна з України морем, а Литва та Румунія шукають нові шляхи для того, щоб посилити український експорт суходолом за допомогою залізничних колій.

Франція обіцяє передати Україні ще 6 САУ Цезар, Канада – 39 броньовиків ACSV, запчастини до них та шість безпілотників.

Президент США Джо Байден розповів, що Вашингтон найближчими днями оголосить про додатковий пакет допомоги для України на $800 млн. За його словами, туди увійдуть системи протиповітряної оборони (ППО), артилерія, амуніція та протибатарейні радари.

Байден додав, що Україна отримає військову допомогу від 50 країн. Туди увійдуть протикорабельні комплекси та системи ППО; додаткові РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них; понад 600 танків; близько 500 артилерійських систем; 140 тис. протитанкових систем; понад 600 тис. боєприпасів для артилерії.

Як довго країни НАТО збираються підтримувати Україну

Це питання під час саміту звучало не раз і не два – його ставили журналісти, а також порушували під час промови лідери різних країн, які знають, що думки про “втому від війни в Україні” озвучують окремі політики та чиновники на Заході.

І Єнс Столтенберг, і Джо Байден, і Борис Джонсон під час своїх брифінгів за підсумками саміту наголошували – Україну підтримуватимуть рівно стільки часу, скільки знадобиться для того, щоб Росія програла цю війну.

Коментуючи ці заяви, посол України в ООН Сергій Кислиця попередив – найнебезпечніший сценарій, який він описує своїм колегам, полягає в тому, що якщо Росія зазнає військової поразки в Україні, весь світ перейде до свого звичного життя за одну ніч.

Він підкреслив у себе в Twitter, що перехід на звичайний режим одразу після перемоги України є “найнебезпечнішим сценарієм” і особливо важливо, щоб партнери це розуміли.

Водночас політолог Сергій Джердж зазначає, що саміт у Мадриді показав, що підтримка України Альянсом буде системною.

– Буде продовжено реформу оборонного сектору, і в політичному плані для нас дуже важливо, що співробітництво продовжиться на найвищому рівні, оскільки Україна є стратегічним партнером НАТО. І дуже важливо, що НАТО визнає Україну як одну із ключових країн, від яких залежить безпека Європи, – зазначив він.