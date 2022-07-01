Июль, 01 в 18:29

Группа по вопросам международных гарантий безопасности до конца месяца подготовит первый документ относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

– Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции в течение этого месяца. Будем работать быстро, у нас нет времени, – говорит он.

Со своей стороны сопредседатель группы, экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины на период движения в НАТО.

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— Новые гарантии должны быть гораздо более мощными, чем в Будапештском меморандуме. Мы должны предоставить оружие и экономическую помощь, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне, – сказал он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена за непосредственное участие в необходимом для нашей страны процессе и за согласие возглавить вместе с Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально разработать конкретные гарантии безопасности для Украины.

– Важно объединять мощных экспертов, имеющих практический опыт, – отметил Зеленский.

Группа Ермака-Расмуссена к концу месяца подготовит первый документ по гарантиям безопасности Украины / 4 фотографии

Источник: Владимир Зеленский; Интерфакс-Украина

Фото: Владимир Зеленский