Группа Ермака-Расмуссена к концу месяца подготовит первый документ по гарантиям безопасности Украины
Группа по вопросам международных гарантий безопасности до конца месяца подготовит первый документ относительно гарантий безопасности для Украины.
Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
– Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции в течение этого месяца. Будем работать быстро, у нас нет времени, – говорит он.
Со своей стороны сопредседатель группы, экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины на период движения в НАТО.
— Новые гарантии должны быть гораздо более мощными, чем в Будапештском меморандуме. Мы должны предоставить оружие и экономическую помощь, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне, – сказал он.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена за непосредственное участие в необходимом для нашей страны процессе и за согласие возглавить вместе с Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально разработать конкретные гарантии безопасности для Украины.
– Важно объединять мощных экспертов, имеющих практический опыт, – отметил Зеленский.
Источник: Владимир Зеленский; Интерфакс-Украина
Фото: Владимир Зеленский