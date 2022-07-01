Липень, 01 в 18:29

Група з питань міжнародних безпекових гарантій підготує перший документ щодо безпекових гарантій для України до кінця місяця.

Про це на брифінгу в Києві повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Ми плануємо вийти на перший документ у першій редакції протягом цього місяця. Працюватимемо швидко, у нас немає часу, – каже він.

Зі свого боку співголова групи, ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив про необхідність гарантувати безпеку України на період руху до НАТО.

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– Нові гарантії мають бути набагато потужнішими, ніж у Будапештському меморандумі. Ми маємо надавати зброю та економічну допомогу, щоб забезпечити перемогу України у цій війні, – сказав він.

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував колишньому генеральному секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену за безпосередню участь у необхідному для нашої країни процесі та за згоду очолити разом з Андрієм Єрмаком платформу, яка може фундаментально розробити конкретні гарантії безпеки для України.

– Важливо об’єднувати потужних експертів, які мають практичний досвід, – зазначив Зеленський.

Група Єрмака-Расмуссена до кінця місяця підготує перший документ щодо гарантій безпеки України / 3 фотографии

Джерело: Володимир Зеленський; Інтерфакс-Україна

Фото: Володимир Зеленський