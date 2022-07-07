Липень, 06 в 21:51

Литва вже направила до України військовий безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас і український посол в Литві Петро Бешта.

– Vanagas (що в перекладі з литовської означає “яструб”. – Ред.) разом із боєприпасами прибув до балтійської країни у понеділок. Незабаром його буде доставлено в Україну, – написав Анушаускас у Twitter.

Водночас на своїй сторінці у Facebook литовський міністр написав, що армія Литви подбала про всю логістику.

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– Перший безпілотник покидає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони — про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися України, – написав він.

Згодом про постачання безпілотника в Україну повідомив український посол в Литві Петро Бешта.

– Навіть у такий важливий день – День Литовської державності – наш братський литовський народ твердо стоїть у своїй солідарності з Україною. Литва рішуче виступила на захист українського повітряного простору, а литовський Bayraktar Ванагас направився на допомогу українським захисникам у досягненні перемоги, – написав він у Twitter.

Минулого місяця за три дні збору коштів журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас разом із литовським народом зібрав майже €6 млн на безпілотник Bayraktar TB2, після чого його турецький виробник оголосив, що передасть безпілотник безкоштовно.

Частину зібраних коштів литовці використали для оснащення безпілотника боєприпасами, а решта коштів пішла на гуманітарну допомогу Україні.

Джерела: Arvydas Anušauskas, Petro Beshta

Фото: Arvydas Anušauskas