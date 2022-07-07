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Факти / Україна

Литва відправила Україні Bayraktar, на який збирали гроші всією країною

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Литва відправила Україні Bayraktar, на який збирали гроші всією країною

Литва вже направила до України військовий безпілотник Bayraktar, який був придбаний за гроші литовців.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас і український посол в Литві Петро Бешта.

– Vanagas (що в перекладі з литовської означає “яструб”. – Ред.) разом із боєприпасами прибув до балтійської країни у понеділок. Незабаром його буде доставлено в Україну, – написав Анушаускас у Twitter.

Водночас на своїй сторінці у Facebook литовський міністр написав, що армія Литви подбала про всю логістику.

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– Перший безпілотник покидає Литву. Армія Литви подбала про всю логістику, а Міноборони — про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності відповідно до законодавчих вимог, щоб дрон зі зброєю міг дістатися України, – написав він.

Згодом про постачання безпілотника в Україну повідомив український посол в Литві Петро Бешта.

– Навіть у такий важливий день – День Литовської державності – наш братський литовський народ твердо стоїть у своїй солідарності з Україною. Литва рішуче виступила на захист українського повітряного простору, а литовський Bayraktar Ванагас направився на допомогу українським захисникам у досягненні перемоги, – написав він у Twitter.

Минулого місяця за три дні збору коштів журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас разом із литовським народом зібрав майже €6 млн на безпілотник Bayraktar TB2, після чого його турецький виробник оголосив, що передасть безпілотник безкоштовно.

Частину зібраних коштів литовці використали для оснащення безпілотника боєприпасами, а решта коштів пішла на гуманітарну допомогу Україні.

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Джерела: Arvydas Anušauskas, Petro Beshta

Фото: Arvydas Anušauskas

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