Июль, 18 в 12:18

Обязанности главы СБУ будет временно будет исполнять Василий Малюк. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

До этого Василий Малюк занимал должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Он приступил к военной службе в органах государственной безопасности с 2001 года.

В марте 2020 года указом президента Украины Василий Малюк был назначен первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей в районе проведения антитеррористической операции награжден отличием президента Украины за участие в антитеррористической операции и грамотой.

25 марта 2022 года Василию Малюку было присвоено воинское звание – бригадный генерал.

Напомним, вечером 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Ивана Баканова устранили от должности главы Службы безопасности Украины.