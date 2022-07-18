Обязанности главы СБУ будет временно исполнять Василий Малюк — указ
Обязанности главы СБУ будет временно будет исполнять Василий Малюк. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
До этого Василий Малюк занимал должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Он приступил к военной службе в органах государственной безопасности с 2001 года.
В марте 2020 года указом президента Украины Василий Малюк был назначен первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей в районе проведения антитеррористической операции награжден отличием президента Украины за участие в антитеррористической операции и грамотой.
25 марта 2022 года Василию Малюку было присвоено воинское звание – бригадный генерал.
Напомним, вечером 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Ивана Баканова устранили от должности главы Службы безопасности Украины.