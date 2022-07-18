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Факти / Україна

Обов’язки очільника СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк – указ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Обов’язки очільника СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк – указ
Фото: МВС

Обов’язки голови СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

До цього Василь Малюк обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки України. Він розпочав військову службу в органах державної безпеки з 2001 року.

У березні 2020 року указом президента України Василь Малюк був призначений першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

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За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції нагороджений відзнакою президента України За участь в Антитерористичній операції та грамотою.

25 березня 2022 року Василю Малюку було присвоєно військове звання – бригадний генерал.

Нагадаємо, ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Івана Баканова усунули з посади голови Служби безпеки України.

Джерело: Офіс президента
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