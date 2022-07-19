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Факты / Украина

Украине нужно 100 HIMARS и M270 для эффективного контрнаступления — Резников

Малиновская Ангелина, редактор ленты
HIMARS

Для того, чтобы сдерживать российскую агрессию, Украине надо, по меньшей мере, 50 систем HIMARS и M270. А для эффективного контрнаступления нашей стране необходимо по крайней мере 100 таких систем.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Эти системы позволили нам уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов, когда мы начали использовать только 8 систем HIMARS. Насколько, я знаю, у нас их будет больше. Это значительно замедлило российское наступление и резко уменьшило интенсивность их артиллерийских обстрелов. Так что это того стоит. Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо по крайней мере, 50 таких систем, учитывая то, что наш фронт — почти 2500 км, это расстояние между Барселоной и Варшавой, — сказал Резников.

Министр объяснил, что позиции РФ располагаются далеко от украинских позиций, поэтому Украине нужны ракетные системы дальностью больше 100-150 км, чтобы поразить их.

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— Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки, — указал Резников.

Источник: Atlantic Counci

Фото: Getty Images

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