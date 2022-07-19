Россия перекинула спецназ для охоты на полученные Украиной HIMARS — Жданов

Июль, 18 в 21:23

Россия перебросила спецназ для охоты на полученные Украиной реактивные артиллерийские системы HIMARS после точных ударов ВСУ по российским складам на временно оккупированных территориях. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Действительно они пытаются подойти к этому вопросу максимально серьезно. Как говорят: у кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому для них это головная боль, причем очень сильная. Есть информация, что они даже перебросили сюда спецназ до 200 человек, причем исключительно с западной экипировкой и вооружением. Для засылки диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию и охоты за реактивными системами залпового огня крупнокалиберными большой дальности. Это война — теперь будет война спецназов. Наш спецназ будет ликвидировать эти группы, а эти группы будут пытаться охотиться на нашей территории. Это очередной этап войны. И этого стоило ожидать.

По его словам, очень трудно определить точное местонахождение РСЗО HIMARS, поскольку за счет дальности стрельбы системам не нужно приближаться близко к линии фронта.

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