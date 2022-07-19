Россия перекинула спецназ для охоты на полученные Украиной HIMARS — Жданов
Россия перебросила спецназ для охоты на полученные Украиной реактивные артиллерийские системы HIMARS после точных ударов ВСУ по российским складам на временно оккупированных территориях. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
— Действительно они пытаются подойти к этому вопросу максимально серьезно. Как говорят: у кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому для них это головная боль, причем очень сильная. Есть информация, что они даже перебросили сюда спецназ до 200 человек, причем исключительно с западной экипировкой и вооружением.
Для засылки диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию и охоты за реактивными системами залпового огня крупнокалиберными большой дальности. Это война — теперь будет война спецназов. Наш спецназ будет ликвидировать эти группы, а эти группы будут пытаться охотиться на нашей территории. Это очередной этап войны. И этого стоило ожидать.
По его словам, очень трудно определить точное местонахождение РСЗО HIMARS, поскольку за счет дальности стрельбы системам не нужно приближаться близко к линии фронта.
— Очень тяжело. Дело в том, что HIMARS — это одна из последних разработок. Он уже в 1994 году был сделан, в отличие от M270 MLRS, которая была еще в конце 60-х и начале 70-х годов разработана. HIMARS делали под высокую маневренность. У него есть один пакет. Поэтому его можно перевозить самолетом C-130 (он как раз входит в его габариты). И не нужна транспортно-заряжающая машина.
То есть обыкновенный грузовик может перевезти пакет в любую точку, а система сама перезаряжается и снимает отстрелянные пакеты. Поэтому она постоянно в движении. За счет дальности стрельбы ей не нужно приближаться к линии фронта на какое-то маленькое расстояние. И поэтому их найти практически невозможно.