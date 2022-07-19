Україні потрібно 100 HIMARS та M270 для ефективного контрнаступу – Резніков

Липень, 19 в 20:25

Для того, щоб стримувати російську агресію, Україні треба щонайменше 50 систем HIMARS та M270. А для ефективного контрнаступу нашій країні необхідно щонайменше 100 таких систем.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Ці системи дозволили нам знищити близько 30 командних пунктів та складів боєприпасів, коли ми почали використовувати лише 8 систем HIMARS. Наскільки я знаю, у нас їх буде більше. Це значно уповільнило російський наступ і різко зменшило інтенсивність їхнього артилерійського обстрілу. Тож це того варте. Ми вдячні нашим партнерам за HIMARS та M270. Щоб ефективно стримувати ворога, нам треба принаймні 50 таких систем, враховуючи те, що наш фронт – майже 2500 км, це відстань між Барселоною та Варшавою, – сказав Резніков.

Міністр пояснив, що позиції РФ знаходяться далеко від українських позицій, тому Україні потрібні ракетні системи дальністю більше 100-150 км, щоб вразити їх.

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– Системи великої дальності дозволили б нам повністю зруйнувати логістику та швидко відрізати російських військових від їхньої підтримки, – зазначив Резніков.

Джерело: Atlantic Counci

Фото: Getty Images