Кулеба о заявлениях Лаврова: россияне хотят крови, а не переговоров

Июль, 20 в 19:30

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова с признанием в желании России захватить больше территории Украины.

– Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре, – говорится в сообщении, опубликованном на странице главы украинского МИДа Кулебы.

Он добавил, что “россияне хотят крови, а не переговоров”. В связи с этим министр призвал всех партнеров ужесточить санкции против Российской Федерации и ускорить поставки оружия в Украину.

Отметим, что Лавров сказал в интервью российским СМИ об изменении географии в войне из-за поставок Украине все более дальнобойного оружия.

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Таким образом, по словам российского министра, война идет не только на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но и Херсонской, Запорожской и ряда других, и “этот процесс будет продолжаться”.