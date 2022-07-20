Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Кулеба про заяви Лаврова: росіяни хочуть крові, а не переговорів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Кулеба про заяви Лаврова: росіяни хочуть крові, а не переговорів
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова із зізнанням у бажанні Росії захопити більше території України.

– Визнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію та зосереджена на війні та терорі, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці глави українського МЗС Кулеби.

Він додав, що “росіяни хочуть крові, а не переговорів”. У зв’язку з цим міністр закликав усіх партнерів посилити санкції проти Російської Федерації та прискорити постачання зброї в Україну.

Зараз дивляться

Зазначимо, що Лавров сказав у інтервʼю російським ЗМІ про зміну географії у війні через постачання Україні все більш далекобійної зброї. 

Таким чином, за словами російського міністра, війна йде не тільки на території Донецької й Луганської областей України, але й Херсонської, Запорізької і низки інших і “цей процес продовжуватиметься”.

Читайте
Москва відчуває поразку: Кулеба про погрози Лаврова про Третю світову війну

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка