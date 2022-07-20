Кулеба про заяви Лаврова: росіяни хочуть крові, а не переговорів

Липень, 20 в 19:30

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова із зізнанням у бажанні Росії захопити більше території України.

– Визнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію та зосереджена на війні та терорі, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці глави українського МЗС Кулеби.

Він додав, що “росіяни хочуть крові, а не переговорів”. У зв’язку з цим міністр закликав усіх партнерів посилити санкції проти Російської Федерації та прискорити постачання зброї в Україну.

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Зазначимо, що Лавров сказав у інтервʼю російським ЗМІ про зміну географії у війні через постачання Україні все більш далекобійної зброї.

Таким чином, за словами російського міністра, війна йде не тільки на території Донецької й Луганської областей України, але й Херсонської, Запорізької і низки інших і “цей процес продовжуватиметься”.