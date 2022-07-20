Маляр назвала главное информационное правило для украинцев во время войны
Главное информационное правило во время войны – о боевых действиях, их ходе, последствиях и результатах первыми говорят военные.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
– С ОК Південь мы вчера отрабатывали информационные вызовы оперативного информирования в условиях войны. Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах – первыми говорят военные, – говорит Маляр.
Она отметила, что не нужно называть виды оружия, из которого ВСУ попадают по вражеским целям. Об этом можно говорить только тогда, когда сообщит Генштаб.
— Также не нужно приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага, даже если вам очень этого хотелось бы. Наши Вооруженные Силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом, — говорит заместитель министра.
Также Маляр добавила, что информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом.
Источник: Анна Маляр
Фото: Анна Маляр