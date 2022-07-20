Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Маляр назвала главное информационное правило для украинцев во время войны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Маляр назвала главное информационное правило для украинцев во время войны

Главное информационное правило во время войны – о боевых действиях, их ходе, последствиях и результатах первыми говорят военные.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– С ОК Південь мы вчера отрабатывали информационные вызовы оперативного информирования в условиях войны. Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило – о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах – первыми говорят военные, – говорит Маляр.

Она отметила, что не нужно называть виды оружия, из которого ВСУ попадают по вражеским целям. Об этом можно говорить только тогда, когда сообщит Генштаб.

Сейчас смотрят

— Также не нужно приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага, даже если вам очень этого хотелось бы. Наши Вооруженные Силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом, — говорит заместитель министра.

Также Маляр добавила, что информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом.

Читайте
Маляр объяснила, почему нельзя комментировать ход операций ВСУ

Источник: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка