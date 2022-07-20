Маляр назвала головне інформаційне правило для українців під час війни

Липень, 20 в 14:08

Головне інформаційне правило під час війни – про бойові дії, їх хід, наслідки та результати першими говорять військові.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– З ОК Південь ми вчора відпрацьовували інформаційні виклики оперативного інформування в умовах війни. Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило – про військові дії, їх хід, наслідки, результати – першими говорять військові, – каже Маляр.

Вона зазначила, що не треба називати види зброї з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Про це можна казати лише тоді, коли про це повідомив Генштаб.

Зараз дивляться

– Також не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога навіть якщо вам дуже б цього хотілось. Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом, – говорить заступниця міністра.

Також Маляр зазначила, що та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр