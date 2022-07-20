Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Маляр назвала головне інформаційне правило для українців під час війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Маляр назвала головне інформаційне правило для українців під час війни

Головне інформаційне правило під час війни – про бойові дії, їх хід, наслідки та результати першими говорять військові.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– З ОК Південь ми вчора відпрацьовували інформаційні виклики оперативного інформування в умовах війни. Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило – про військові дії, їх хід, наслідки, результати – першими говорять військові, – каже Маляр.

Вона зазначила, що не треба називати види зброї з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Про це можна казати  лише тоді, коли про це повідомив Генштаб.

Зараз дивляться

– Також не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога навіть якщо вам дуже б цього хотілось. Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом, – говорить заступниця міністра.

Також Маляр зазначила, що та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом.

Читайте
Маляр пояснила, чому не можна коментувати хід операцій ЗСУ

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка