Июль, 20 в 18:42

Сегодня, 20 июля, в онлайн-формате началась четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG), которая имеет неформальное название Рамштайн по месту первой встречи на американской базе в Германии.

Трансляцию заседания Контактной группы вело на своей странице в Twitter Министерство обороны США.

Встречу начал глава Пентагона Ллойд Остин, напомнивший, что США уже передали Украине 12 систем HIMARS и залпового огня MLRS, а на этой неделе планируют предоставить еще четыре HIMARS вместе с боевыми машинами и необходимыми боеприпасами для систем залпового огня и артиллерии.

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— Важно обсудить неотложные потребности Украины для защиты своих граждан и своей суверенной территории. Наша поддержка помогает изменить ситуацию на поле боя. На этой неделе мы объявим о следующем пакете военной помощи для Украины. В него войдут еще четыре HIMARS, которые украинцы так эффективно используют и которыми существенно изменили ситуацию на поле боя, — сказал министр обороны США.

Отдельно глава Пентагона поблагодарил Норвегию, объявившую о передаче Украине американских систем противовоздушной обороны NASAMS.

Кроме того, Ллойд Остин прокомментировал работу дальнобойного оружия в Украине, которое, как, например, британские системы залпового огня MLRS, уже используют ВСУ. Также ожидается поступление систем от Германии.

По словам главы оборонного ведомства США, Украина эффективно использует предоставленное оружие. В качестве примера он привел противокорабельные ракеты Harpoon, благодаря которым Украине удалось установить контроль над островом Змеиный.

По его словам, Россия надеется “продержаться дольше Украины и дольше, чем мы”. Эти надежды России являются одним из ее просчетов, сказал Ллойд Остин.

Встреча в формате Рамштайн проходит ежемесячно в течение последних четырех месяцев. В Контактной группе принимают участие 50 министров обороны из разных государств, понимающих угрозу со стороны России.

Первая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) объединила министров обороны из более чем 40 стран и состоялась 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Вторая встреча UDCG состоялась 23 мая, а третья – 15 июня.

Результатом каждой из встреч в формате Рамштайн были договоренности о предоставлении Украине еще большего западного вооружения, чтобы противостоять российскому нашествию на Украину.

Источник: Department of Defense