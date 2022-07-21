Подоляк: Договоренности о вывозе украинского зерна — не значат послабление режима безопасности в Черном море

Июль, 21 в 14:54

Достижение договоренности о вывозе украинского зерна не означает ослабления режима безопасности в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Гарантии, которые может дать РФ, не считаются действительными и мы на них не обращаем внимания. Есть гаранты — Турция и ООН и мы с ними работаем. Никто не будет идти на ослабление режима безопасности в Черноморской акватории, — говорит Подоляк.

По его словам, “занимаются переговорным процессом военные, в том числе разведчики, которые прекрасно понимают, что происходит и любая попытка РФ использовать возможность, чтобы нанести ущерб Украине остановит продвижение по этому кейсу”.

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Подоляк считает, что Россия хочет получить или ослабление санкций, или возможность “поспекулировать” в Черноморской акватории, или сказать государствам Азии и Африки, что только ее добрая воля позволяет им получить какое-то количество зерна.

Советник главы Офиса президента отметил, что в ближайшее время “может быть подписан регламентный документ не с позиции “войны или мира”, который будет прописывать процедуру вывоза зерна”.

Также он добавил, что переговоры о разблокировании портов для вывоза украинского зерна продвигаются, но медленно.

– Продвижение идет, но идет медленно, учитывая, что Россия – это не та страна, которая может дать какие-либо гарантии, в том числе такие маленькие гарантии, касающиеся именно вывоза зерна. Поэтому должны это понять. И это тоже сложные переговоры, – сказал он.

Следующий этап переговоров, по его словам, может пройти на этой неделе.

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