Подоляк: Домовленості про вивезення українського зерна не означають послаблення режиму безпеки в Чорному морі

Липень, 21 в 14:54

Досягнення домовленості щодо вивезення українського зерна не означає послаблення режиму безпеки у Чорному морі.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Гарантії, які може дати РФ, не вважаються дійсними, і ми на них не звертаємо уваги. Є гаранти – Туреччина та ООН і ми з ними працюємо. Ніхто не йтиме на ослаблення режиму безпеки у Чорноморській акваторії, – каже Подоляк.

За його словами, “займаються переговорним процесом військові, у тому числі розвідники, які чудово розуміють, що відбувається і будь-яка спроба РФ використати можливість, щоб завдати шкоди Україні, зупинить просування цим кейсом”.

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Подоляк вважає, що Росія хоче отримати чи ослаблення санкцій, чи можливість “поспекулювати” в Чорноморській акваторії, чи сказати державам Азії та Африки, що тільки її добра воля дозволяє їм отримати якусь кількість зерна.

Радник голови Офісу президента зазначив, що найближчим часом “може бути підписаний регламентний документ не з позиції “війни чи миру”, а який прописуватиме процедуру вивезення зерна”.

Також він додав, що переговори щодо розблокування портів для вивезення українського зерна просуваються, але повільно.

– Просування йде, але йде повільно, враховуючи, що Росія – це не та країна, яка може дати будь-які гарантії, в тому числі такі маленькі гарантії, що стосуються саме вивозу зерна. Тому маємо це зрозуміти. І це теж складні переговори, – сказав він.

Наступний етап переговорів, за його словами, може пройти цього тижня.

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