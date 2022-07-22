Июль, 22 в 12:00

22 июля российские военные основные усилия сосредотачивают на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 22.07.2022

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не претерпела.

В то же время в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть информация о том, что Беларусь продлила сроки проверки боевой готовности своих Вооруженных сил до 31 июля.

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На Северском направлении для демонстрации присутствия враг обстреливает позиции украинских подразделений и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области, а также Волфино и Павловка Сумской области.

Кроме того, российские оккупанты привлекают беспилотники тактического уровня для воздушной разведки.

На Харьковском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Великая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.

На Славянском направлении оккупанты били из артиллерии неподалеку от Дибровного, Чепеля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.

На Донецком направлении российские захватчики систематически обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, чтобы предотвратить перебрасывание резервов на другие направления, а также пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии россияне открывали огонь вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки на Краматорском направлении.

У последнего населенного пункта армия РФ нанесла авиационный удар.

Боевые действия продолжаются в направлении Верхнекаменки – Верхнекаменского, где российские захватчики прибегают к штурмовым действиям.

Из всех имеющихся видов вооружения оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещеевка и территории Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении.

Вражеский авиаудар пришелся неподалеку от Стряповки.

Потерями для врага обернулись штурмовые действия в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов украинские воины отогнали назад.

РФ не оставляет попыток штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

Районы 15 населенных пунктов оккупанты обстреляли из артиллерии на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

На Южнобужском направлении под вражеским артиллерийским огнем находились 18 населенных пунктов.

В настоящее время оккупанты ввели резервные подразделения, обороняют занятые ранее позиции и прилагают все усилия, чтобы не допустить наступления Сил обороны.

Тем временем все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка украинские военные сразу подавили.

Оккупантам после этого пришлось отойти.

Вне пунктов базирования находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 22 июля 2022

личного состава – около 39 тыс. (+150),

танков ‒ 1 704,

боевых бронированных машин ‒ 3 920 (+8),

артиллерийских систем – 863 (+4),

реактивных систем залпового огня – 251,

средств противовоздушной обороны – 113,

самолетов – 221,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 713 (+3),

крылатых ракет – 167,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 803 (+22),

специальной техники – 72.

Полномасштабная война в Украине длится уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.