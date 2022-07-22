Карта бойових дій на 22.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 22 в 12:00

22 липня російські військові основні зусилля зосереджують на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 22.07.2022

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зазнала.

Водночас у розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України є інформація про те, що Білорусь продовжила терміни перевірки бойової готовності своїх Збройних сил до 31 липня.

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На Сіверському напрямку задля демонстрації присутності ворог обстрілює позиції українських підрозділів та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янська Слобода й Миколаївка Чернігівської області та Волфине й Павлівка Сумської області.

Крім того, російські окупанти залучають безпілотники тактичного рівня до повітряної розвідки.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку окупанти гатили з артилерії неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища й Мазанівки.

На Донецькому напрямку російські загарбники систематично обстрілюють позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, щоб запобігти перекиданню резервів на інші напрямки, а також намагаються поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Із танків, ствольної та реактивної артилерії росіяни відкривали вогонь поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки на Краматорському напрямку.

Біля останнього населеного пункту армія РФ завдала авіаційного удару.

Бойові дії тривають у напрямку Верхньокам’янки – Верхньокам’янського, де російські загарбники вдаються до штурмових дій.

Із усіх наявних видів озброєння окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС на Бахмутському напрямку.

Ворожий авіаудар прийшовся неподалік Стряпівки.

Втратами для ворога обернулись штурмові дії в напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів українські воїни відігнали назад.

РФ не полишає спроб штурму в напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського.

Райони 15 населених пунктів окупанти обстріляли з артилерії на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Авіаудар зафіксовано біля Пречистівки.

На Південнобузькому напрямку під ворожим артилерійським вогнем перебували 18 населених пунктів.

Нині окупанти ввели резервні підрозділи, обороняють зайняті раніше позиції та докладають усіх зусиль, щоб не допустити наступу Сил оборони.

Тим часом усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка українські військові одразу придушили.

Окупантам після цього довелося відійти.

Поза пунктами базування перебувають три російські носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 22 липня 2022

особового складу – близько 39 тис. (+150),

танків ‒ 1 704,

бойових броньованих машин ‒ 3 920 (+8),

артилерійських систем – 863 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 251,

засобів протиповітряної оборони – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 713 (+3),

крилатих ракет – 167,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 803 (+22),

спеціальної техніки – 72.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.