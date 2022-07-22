Июль, 22 в 7:09

Украинская авиация в течение 21 июля нанесла восемь ударов по вражеским позициям и запасам на Юге Украины.

Бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации – пять ударов, а вертолеты – три.

Украинские защитники поразили пять опорных пунктов и два склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области.

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Попали ВСУ и по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.

Всего ракетно-артиллерийские подразделения на Юге выполнили более 230 огневых задач.

По подтвержденным данным, армия РФ на Юге Украины 21 июля потеряла:

35 российских военных,

самоходную гаубицу Мста-С,

два беспилотных разведчика,

три единицы бронированной техники,

восемь единиц автомобильной техники.

Окончательные потери доразведываются.

Согласно данным Оперативного командования Юг, ныне армия РФ на Юге Украины продолжает обороняться, держась за отступные рубежи.

– После потерь личный состав 34 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой. К вечеру враг нанес авиационный удар отчаяния по району Потемкино. Не нанеся ВСУ потерь, трусливо ретировался, – отмечают в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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