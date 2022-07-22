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Факты / Украина

Более 230 огневых задач в сутки: какие потери понесла РФ на Юге 21 июля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация в течение 21 июля нанесла восемь ударов по вражеским позициям и запасам на Юге Украины.

Бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации – пять ударов, а вертолеты – три.

Украинские защитники поразили пять опорных пунктов и два склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области.

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Попали ВСУ и по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.

Всего ракетно-артиллерийские подразделения на Юге выполнили более 230 огневых задач.

По подтвержденным данным, армия РФ на Юге Украины 21 июля потеряла:

  • 35 российских военных,
  • самоходную гаубицу Мста-С,
  • два беспилотных разведчика,
  • три единицы бронированной техники,
  • восемь единиц автомобильной техники.

Окончательные потери доразведываются.

Согласно данным Оперативного командования Юг, ныне армия РФ на Юге Украины продолжает обороняться, держась за отступные рубежи.

– После потерь личный состав 34 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.

К вечеру враг нанес авиационный удар отчаяния по району Потемкино. Не нанеся ВСУ потерь, трусливо ретировался, – отмечают в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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