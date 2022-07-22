Более 230 огневых задач в сутки: какие потери понесла РФ на Юге 21 июля
Украинская авиация в течение 21 июля нанесла восемь ударов по вражеским позициям и запасам на Юге Украины.
Бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации – пять ударов, а вертолеты – три.
Украинские защитники поразили пять опорных пунктов и два склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области.
Попали ВСУ и по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.
Всего ракетно-артиллерийские подразделения на Юге выполнили более 230 огневых задач.
По подтвержденным данным, армия РФ на Юге Украины 21 июля потеряла:
- 35 российских военных,
- самоходную гаубицу Мста-С,
- два беспилотных разведчика,
- три единицы бронированной техники,
- восемь единиц автомобильной техники.
Окончательные потери доразведываются.
Согласно данным Оперативного командования Юг, ныне армия РФ на Юге Украины продолжает обороняться, держась за отступные рубежи.
– После потерь личный состав 34 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.
К вечеру враг нанес авиационный удар отчаяния по району Потемкино. Не нанеся ВСУ потерь, трусливо ретировался, – отмечают в ОК Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.