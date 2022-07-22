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Факти / Україна

Понад 230 вогневих завдань за добу: яких втрат зазнала РФ на Півдні 21 липня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська авіація протягом 21 липня завдала восьми ударів по ворожих позиціях та запасах на Півдні України.

Бомбардувальники та літаки штурмової авіації – п’ять ударів, а гелікоптерні пари – три.

Українські захисники уразили п’ять опорних пунктів і два склади боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонської області.

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Поцілили ЗСУ і по місцю скупчення ворожого особового складу в Миколаївській області.

Усього ракетно-артилерійські підрозділи на Півдні виконали понад 230 вогневих завдань.

За підтвердженими даними, армія РФ на Півдні України 21 липня втратила:

  • 35 російських військових,
  • самохідну гаубицю Мста-С,
  • два безпілотних розвідники,
  • три одиниці броньованої техніки,
  • вісім одиниць автомобільної техніки.

Остаточні втрати дорозвідуються.

За даними Оперативного командування Південь, нині армія РФ на Півдні України продовжує оборонятись, тримаючись за відступні рубежі.

– Після втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій.

Надвечір ворог завдав авіаційний удар відчаю по району Потьомкиного. Не завдавши ЗСУ втрат, боягузливо ретирувався, – зазначають в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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