Понад 230 вогневих завдань за добу: яких втрат зазнала РФ на Півдні 21 липня
Українська авіація протягом 21 липня завдала восьми ударів по ворожих позиціях та запасах на Півдні України.
Бомбардувальники та літаки штурмової авіації – п’ять ударів, а гелікоптерні пари – три.
Українські захисники уразили п’ять опорних пунктів і два склади боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонської області.
Поцілили ЗСУ і по місцю скупчення ворожого особового складу в Миколаївській області.
Усього ракетно-артилерійські підрозділи на Півдні виконали понад 230 вогневих завдань.
За підтвердженими даними, армія РФ на Півдні України 21 липня втратила:
- 35 російських військових,
- самохідну гаубицю Мста-С,
- два безпілотних розвідники,
- три одиниці броньованої техніки,
- вісім одиниць автомобільної техніки.
Остаточні втрати дорозвідуються.
За даними Оперативного командування Південь, нині армія РФ на Півдні України продовжує оборонятись, тримаючись за відступні рубежі.
– Після втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій.
Надвечір ворог завдав авіаційний удар відчаю по району Потьомкиного. Не завдавши ЗСУ втрат, боягузливо ретирувався, – зазначають в ОК Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.
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