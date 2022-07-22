Понад 230 вогневих завдань за добу: яких втрат зазнала РФ на Півдні 21 липня

Липень, 22 в 7:09

Українська авіація протягом 21 липня завдала восьми ударів по ворожих позиціях та запасах на Півдні України.

Бомбардувальники та літаки штурмової авіації – п’ять ударів, а гелікоптерні пари – три.

Українські захисники уразили п’ять опорних пунктів і два склади боєприпасів у Скадовському та Бериславському районах Херсонської області.

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Поцілили ЗСУ і по місцю скупчення ворожого особового складу в Миколаївській області.

Усього ракетно-артилерійські підрозділи на Півдні виконали понад 230 вогневих завдань.

За підтвердженими даними, армія РФ на Півдні України 21 липня втратила:

35 російських військових,

самохідну гаубицю Мста-С,

два безпілотних розвідники,

три одиниці броньованої техніки,

вісім одиниць автомобільної техніки.

Остаточні втрати дорозвідуються.

За даними Оперативного командування Південь, нині армія РФ на Півдні України продовжує оборонятись, тримаючись за відступні рубежі.

– Після втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій. Надвечір ворог завдав авіаційний удар відчаю по району Потьомкиного. Не завдавши ЗСУ втрат, боягузливо ретирувався, – зазначають в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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