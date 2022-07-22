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Факты / Украина

Россия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Россия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска совершили несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак 21 июля. Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны ISW.

Российские войска продолжали совершать незначительные атаки в течение этого времени северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

С 16 июля оккупанты продолжали локальные атаки к востоку от Северска, а также к востоку и югу от Бахмута; по состоянию на 21 июля они не достигли значительных территориальных достижений в этих районах.

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Российская группировка северо-западнее Славянска фактически осуществила меньше наземных атак вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, чем это было во время официальной оперативной паузы. Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласовывается с оценкой ISW о том, что российское наступление, по всей вероятности, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Ключевые выводы ISW:

  • Нынешний российский оперативный темп существенно не отличается от темпа российских наступательных операций во время официальной российской оперативной паузы, и российские силы вряд ли смогут занять значительные позиции в ближайшие недели.
  • Россия, вероятно, использовала 55-60% своего резерва высокоточного оружия.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута.
  • Оккупанты совершили неудачное наступление к северу от Харькова.
  • Российские войска нанесли ограниченный наземный удар в Херсонской области.
  • Возможно, российские войска хранят оборудование на объектах Запорожской АЭС для защиты украинских ударов.
  • В Мурманской области России формируется добровольческий батальон.
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Источник: ISW

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