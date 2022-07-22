Росія суттєво не змінила темп просування після оперативної паузи – ISW

Липень, 22 в 6:39

Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний російський оперативний темп суттєво не відрізняється від того, який був під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.

Російські війська продовжували здійснювати незначні атаки протягом цього періоду на північний захід від Слов’янська та навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значимої території.

З 16 липня окупанти продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута, станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.

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Російське угруповання на північний захід від Слов’янська фактично здійснило менше наземних атак уздовж кордону Харківської та Донецької областей, ніж це було під час офіційної оперативної паузи. Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов’янська, Сіверська і Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов’янська чи Бахмута.

Ключові висновки ISW:

Поточний російський оперативний темп суттєво не відрізняється від темпу російських наступальних операцій під час офіційної російської оперативної паузи, і російські сили навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні.

Росія, ймовірно, використала 55-60% свого резерву високоточної зброї.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Сіверська та південніше Бахмута.

Окупанти здійснили невдалий наступ на північ від Харкова.

Російські війська здійснили обмежений наземний удар у Херсонській області.

Можливо, російські війська зберігають обладнання на об’єктах Запорізької АЕС для захисту від українських ударів.

У Мурманській області Росії формується добровольчий батальйон.

Джерело: ISW