Июль, 22 в 8:54

22 июля российские военные обстреляли сразу несколько населенных пунктов Николаевской области.

Обновлено в 08.54. В пгт Первомайское оккупанты попали в здание магазина и гаражный кооператив.

Около 05.00 под вражеским огнем находилось село Новониколаевка.

Сейчас смотрят

По словам руководителя областной военной администрации Виталия Кима, попадания зафиксированы преимущественно на открытых территориях, поэтому пострадавших нет.

Ориентировочно с 07.30 армия РФ открывала огонь в направлении Киселевки и Максимовки.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что утром 22 жителя Николаева услышали взрывы.

Громких звуков было не менее пяти, после чего в небо взвился дым.

Согласно данным местных жителей, воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Сирены в течение ночи раздавались только раз – с 02.27 до 03.04.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким