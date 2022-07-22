Попали в магазин и гаражный кооператив: РФ обстреляла Николаевскую область
22 июля российские военные обстреляли сразу несколько населенных пунктов Николаевской области.
Обновлено в 08.54. В пгт Первомайское оккупанты попали в здание магазина и гаражный кооператив.
Около 05.00 под вражеским огнем находилось село Новониколаевка.
По словам руководителя областной военной администрации Виталия Кима, попадания зафиксированы преимущественно на открытых территориях, поэтому пострадавших нет.
Ориентировочно с 07.30 армия РФ открывала огонь в направлении Киселевки и Максимовки.
Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Напомним, что утром 22 жителя Николаева услышали взрывы.
Громких звуков было не менее пяти, после чего в небо взвился дым.
Согласно данным местных жителей, воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Сирены в течение ночи раздавались только раз – с 02.27 до 03.04.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Виталий Ким