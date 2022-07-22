Поцілили в магазин та гаражний кооператив: РФ обстріляла Миколаївську область

Липень, 22 в 8:54

22 липня російські військові обстріляли відразу кілька населених пунктів Миколаївської області.

Оновлено о 08.54. У смт Первомайське окупанти поцілили в будівлю магазину та гаражний кооператив.

Близько 05.00 під ворожим вогнем перебувало село Новомиколаївка.

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За словами керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, влучання зафіксовані переважно на відкритих територіях, тож постраждалих немає.

Орієнтовно із 07.30 армія РФ відкривала вогонь у напрямку Киселівки та Максимівки.

Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 22 жителі Миколаєва почули вибухи.

Гучних звуків було щонайменше п’ять, після чого в небо здійнявся дим.

За даними місцевих жителів, повітряної тривоги в місті та області не оголошували.

Сирени протягом ночі лунали лише раз – із 02.27 до 03.04.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім