Июль, 22 в 10:00

Украинские защитники за прошедшие сутки отбили штурмы россиян на Востоке и Юге.

Потерями для врага обернулись штурмовые действия в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар на Бахмутском направлении.

– Дезорганизованные подразделения оккупантов наши воины отогнали назад, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В настоящее время российские захватчики не оставляют попыток штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского. По состоянию на 22 июля там ведутся боевые действия.

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Из всего имеющегося вооружения враг обстреливал позиции украинских военных в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещеевка и территории Углегорской ТЭС.

Авиаудар нанесен недалеко от Стряповки.

Районы 18 населенных пунктов российские военные обстреляли из артиллерии на Южнобужском направлении.

Между тем ВСУ сразу подавили все попытки вражеских штурмов армии РФ по направлениям Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка.

Оккупанты после отпора украинских военных отошли.

Известно, что РФ ввела резервные подразделения на Южнобужское направление, обороняет занятые ранее позиции и все усилия сосредотачивает на том, чтобы помешать наступлению Сил обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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