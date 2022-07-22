Відігнали окупантів назад: ЗСУ придушили штурми РФ на Сході та Півдні

Липень, 22 в 10:00

Українські захисники протягом минулої доби відбили штурми росіян на Сході та Півдні.

Втратами для ворога обернулися штурмові дії в напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар, що на Бахмутському напрямку.

– Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині російські загарбники не полишають спроб штурму в напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського. Станом на 22 липня там точаться бойові дії.

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Із усього наявного озброєння ворог обстрілював позиції українських військових у районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС.

Авіаудару завдано неподалік Стряпівки.

Райони 18 населених пунктів російські військові обстріляли з артилерії на Південнобузькому напрямку.

Тим часом ЗСУ одразу придушили всі спроби ворожих штурмів армії РФ на напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка.

Окупанти після відсічі українських військових відійшли.

Відомо, що РФ ввела резервні підрозділи на Південнобузький напрямок, обороняє зайняті раніше позиції та всі зусилля зосереджує на тому, щоб завадити наступу Сил оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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