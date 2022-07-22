ВСУ уничтожили уже 39 тыс. российских оккупантов – Генштаб
Потери России в войне против Украины достигли ориентировочно уже 39 тыс. убитыми, в часности за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке.
Относительно военной техники, украинские военные за день уничтожили восемь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, три беспилотника и много автомобильной техники.
Ориентировочные потери РФ в Украине по состоянию на 22 июля:
- личный состав – ликвидировано около 39 000 (+150) человек;
- танки – 1 704;
- боевые бронированные машины – 3 920 (+8);
- артиллерийские системы – 863 (+4);
- РСЗО – 251;
- средства ПВО – 113;
- самолеты – 221;
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3);
- крылатые ракеты – 167;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2803 (+22);
- специальная техника – 72.
По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.