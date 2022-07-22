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Факты / Украина

ВСУ уничтожили уже 39 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

Потери России в войне против Украины достигли ориентировочно уже 39 тыс. убитыми, в часности за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Относительно военной техники, украинские военные за день уничтожили восемь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, три беспилотника и много автомобильной техники.

 

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Ориентировочные потери РФ в Украине по состоянию на 22 июля:

  • личный состав – ликвидировано около 39 000 (+150) человек;
  • танки – 1 704;
  • боевые бронированные машины – 3 920 (+8);
  • артиллерийские системы – 863 (+4);
  • РСЗО – 251;
  • средства ПВО – 113;
  • самолеты – 221;
  • вертолеты – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3);
  • крылатые ракеты – 167;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2803 (+22);
  • специальная техника – 72.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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