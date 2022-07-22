Июль, 22 в 9:29

Потери России в войне против Украины достигли ориентировочно уже 39 тыс. убитыми, в часности за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Относительно военной техники, украинские военные за день уничтожили восемь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, три беспилотника и много автомобильной техники.

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Ориентировочные потери РФ в Украине по состоянию на 22 июля:

личный состав – ликвидировано около 39 000 (+150) человек;

танки – 1 704;

боевые бронированные машины – 3 920 (+8);

артиллерийские системы – 863 (+4);

РСЗО – 251;

средства ПВО – 113;

самолеты – 221;

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3);

крылатые ракеты – 167;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2803 (+22);

специальная техника – 72.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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