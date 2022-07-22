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Факти / Україна

ЗСУ знищили вже 39 тис. російських окупантів – Генштаб

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

Втрати Росії у війні проти України сягнули орієнтовно вже 39 тис. вбитими, зокрема за останню добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

Щодо військової техніки, українські військові за день знищили вісім бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, три безпілотники та багато автомобільної техніки.

 

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Орієнтовні втрати РФ в Україні станом на 22 липня:

  • особовий склад – ліквідовано близько 39 тис. (+150) осіб;
  • танки – 1 704;
  • бойові броньовані машини ‒ 3 920 (+8);
  • артилерійські системи – 863 (+4);
  • РСЗВ – 251;
  • засоби ППО – 113;
  • літаки – 221;
  • гелікоптери – 188;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 (+3);
  • крилаті ракети – 167;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 803 (+22);
  • спеціальна техніка – 72.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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