ЗСУ знищили вже 39 тис. російських окупантів – Генштаб
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Втрати Росії у війні проти України сягнули орієнтовно вже 39 тис. вбитими, зокрема за останню добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.
Щодо військової техніки, українські військові за день знищили вісім бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, три безпілотники та багато автомобільної техніки.
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Орієнтовні втрати РФ в Україні станом на 22 липня:
- особовий склад – ліквідовано близько 39 тис. (+150) осіб;
- танки – 1 704;
- бойові броньовані машини ‒ 3 920 (+8);
- артилерійські системи – 863 (+4);
- РСЗВ – 251;
- засоби ППО – 113;
- літаки – 221;
- гелікоптери – 188;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 (+3);
- крилаті ракети – 167;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 803 (+22);
- спеціальна техніка – 72.
За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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