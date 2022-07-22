Липень, 22 в 9:29

Втрати Росії у війні проти України сягнули орієнтовно вже 39 тис. вбитими, зокрема за останню добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

Щодо військової техніки, українські військові за день знищили вісім бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, три безпілотники та багато автомобільної техніки.

Зараз дивляться

Орієнтовні втрати РФ в Україні станом на 22 липня:

особовий склад – ліквідовано близько 39 тис. (+150) осіб;

танки – 1 704;

бойові броньовані машини ‒ 3 920 (+8);

артилерійські системи – 863 (+4);

РСЗВ – 251;

засоби ППО – 113;

літаки – 221;

гелікоптери – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 (+3);

крилаті ракети – 167;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 803 (+22);

спеціальна техніка – 72.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.