В Николаеве среди ночи раздавались взрывы
Требует проверки
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Ночью 25 июля в Николаеве были слышны взрывы.
Раздались они во время воздушной тревоги, которую объявили в 02.44.
По данным очевидцев, запустили ракеты по областному центру россияне из временно оккупированной Херсонской области.
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