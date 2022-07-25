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Факты / Украина

В Николаеве среди ночи раздавались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В Николаеве среди ночи раздавались взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 25 июля в Николаеве были слышны взрывы.

Раздались они во время воздушной тревоги, которую объявили в 02.44.

По данным очевидцев, запустили ракеты по областному центру россияне из временно оккупированной Херсонской области.

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