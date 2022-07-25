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Факти / Україна

У Миколаєві серед ночі лунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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У Миколаєві серед ночі лунали вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 25 липня в Миколаєві було чутно вибухи.

Пролунали вони під час повітряної тривоги, яку оголосили о 02.44.

За даними очевидців, запустили ракети по обласному центру росіяни з тимчасово окупованої Херсонської області.

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