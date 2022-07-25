У Миколаєві серед ночі лунали вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 25 липня в Миколаєві було чутно вибухи.
Пролунали вони під час повітряної тривоги, яку оголосили о 02.44.
За даними очевидців, запустили ракети по обласному центру росіяни з тимчасово окупованої Херсонської області.
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