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Факты / Украина

За сутки ВСУ ликвидировали 180 оккупантов и сбили один самолет

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За сутки ВСУ ликвидировали 180 оккупантов и сбили один самолет
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 39 700 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 180 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Кроме того, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще восемь вражеских танков, семь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, а также сбили один самолет и четыре крылатых ракеты.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 730 (+8);
  • боевые бронированные машины – 3 950 (+8);
  • артиллерийские системы – 876 (+7);
  • РСЗО – 257 (+2);
  • средства ПВО – 116 (+3);
  • самолеты – 222 (+1);
  • вертолеты – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5);
  • крылатые ракеты – 174 (+4);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 832 (+9);
  • специальная техника – 73.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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