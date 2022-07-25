За сутки ВСУ ликвидировали 180 оккупантов и сбили один самолет
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 39 700 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 180 захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Кроме того, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще восемь вражеских танков, семь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, а также сбили один самолет и четыре крылатых ракеты.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 730 (+8);
- боевые бронированные машины – 3 950 (+8);
- артиллерийские системы – 876 (+7);
- РСЗО – 257 (+2);
- средства ПВО – 116 (+3);
- самолеты – 222 (+1);
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5);
- крылатые ракеты – 174 (+4);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 832 (+9);
- специальная техника – 73.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.
Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.