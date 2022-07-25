Июль, 25 в 10:07

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 39 700 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 180 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Кроме того, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще восемь вражеских танков, семь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, а также сбили один самолет и четыре крылатых ракеты.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 730 (+8);

боевые бронированные машины – 3 950 (+8);

артиллерийские системы – 876 (+7);

РСЗО – 257 (+2);

средства ПВО – 116 (+3);

самолеты – 222 (+1);

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 719 (+5);

крылатые ракеты – 174 (+4);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 832 (+9);

специальная техника – 73.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.