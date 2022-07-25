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Факти / Україна

За добу ЗСУ ліквідували 180 окупантів і збили один літак

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
За добу ЗСУ ліквідували 180 окупантів і збили один літак
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 39 700 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 180 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Крім того, за минулу добу українські військові ліквідували ще вісім ворожих танків, сім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, а також збили один літак і чотири крилаті ракети.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 730 (+8);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 950 (+8);
  • артилерійські системи – 876 (+7);
  • РСЗВ – 257 (+2);
  • засоби ППО – 116 (+3);
  • літаки – 222 (+1);
  • гелікоптери – 188;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5);
  • крилаті ракети – 174 (+4);
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 832 (+9);
  • спеціальна техніка – 73.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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