Липень, 25 в 10:07

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 39 700 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 180 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Крім того, за минулу добу українські військові ліквідували ще вісім ворожих танків, сім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, а також збили один літак і чотири крилаті ракети.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 1 730 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 3 950 (+8);

артилерійські системи – 876 (+7);

РСЗВ – 257 (+2);

засоби ППО – 116 (+3);

літаки – 222 (+1);

гелікоптери – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5);

крилаті ракети – 174 (+4);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 832 (+9);

спеціальна техніка – 73.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.