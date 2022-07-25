За добу ЗСУ ліквідували 180 окупантів і збили один літак
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 39 700 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 180 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Крім того, за минулу добу українські військові ліквідували ще вісім ворожих танків, сім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, а також збили один літак і чотири крилаті ракети.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 730 (+8);
- бойові броньовані машини ‒ 3 950 (+8);
- артилерійські системи – 876 (+7);
- РСЗВ – 257 (+2);
- засоби ППО – 116 (+3);
- літаки – 222 (+1);
- гелікоптери – 188;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5);
- крилаті ракети – 174 (+4);
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 832 (+9);
- спеціальна техніка – 73.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.