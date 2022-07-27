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Факты / Украина

На Киевщине разоблачили схему по подделке документов для выезда мужчин за границу

Илья Нежигай, редактор ленты
Підробка документів

В Киевской области разоблачили двух жителей Белой Церкви, которые организовали схему по подделке документов для выезда военнообязанных за границу.

Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, двое граждан поставлены в известность о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

По данным следствия, двое жителей Белой Церкви организовали изготовление документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересечь государственную границу Украины в условиях военного положения.

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— Подозреваемые производили справки о непригодности к военной службе, а также оказывали помощь в переправке лиц через границу. Установлено изготовление документов для выезда 21 человека призывного возраста, — сообщили в ОГПУ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и в их автомобилях, где обнаружили и изъяли документы, переписку с потенциальными заказчиками и другие доказательства.

Напомним, в первой половине июля в Киеве СБУ разоблачила преступную группу, которая незаконно переправляла за границу украинских граждан призывного возраста.

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