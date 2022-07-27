Липень, 26 в 21:56

На Київщині викрили двох мешканців Білої Церкви, які організували схему з підробки документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Як повідомили в Офісі генпрокурора України, двом громадянам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

За даними слідства, двоє жителів Білої Церкви організували виготовлення документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану.

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– Підозрювані виготовляли довідки про непридатність до військової служби, а також надавали допомогу в переправленні осіб через кордон. Встановлено виготовлення документів для виїзду 21 чоловіка призовного віку, – повідомили в ОГПУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання осіб та у їх автомобілях, де виявили та вилучили документи, листування з потенційними замовниками та інші докази.

Нагадаємо, в першій половині липня у Києві СБУ викрила злочинну групу, яка незаконно переправляла за кордон українських громадян призовного віку.