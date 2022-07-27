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Факты / Украина

Чехия будет защищать воздушное пространство Словакии: это условие передачи МиГ-29 Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Чехия будет защищать воздушное пространство Словакии: это условие передачи МиГ-29 Украине

Премьер-министр Чехии подтвердил, что чешские истребители Gripen будут защищать воздушное пространство Словакии с 1 сентября как минимум до конца 2023 года. 

Об этом в среду, 27 июля, сообщило издание ČTK.

Ранее с соответствующей просьбой к Чехии, а также к Польше обратился министр обороны Словакии Ярослав Надь. 

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Словакии необходима помощь до тех пор, пока она не получит от США истребители F-16, и теперь она получила согласие от обеих стран. 

Отмечается, что Польша, Чехия и Словакия уже подготовили совместное соглашение.

До этого Надь заявлял, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своих 11 истребителей МиГ-29, от использования которых сама хочет отказаться. 

По его словам, Словакия готова вести переговоры о предоставлении Украине МиГ-29, когда ее воздушное пространство будет под защитой.

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Источник: ČTK

Фото: Visegrad 24

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