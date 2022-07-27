Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Чехія захищатиме повітряний простір Словаччини: це умова передачі МіГ-29 Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Чехія захищатиме повітряний простір Словаччини: це умова передачі МіГ-29 Україні

Прем’єр-міністр Чехії підтвердив, що чеські винищувачі Gripen захищатимуть повітряний простір Словаччини з 1 вересня щонайменше до кінця 2023 року.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомило видання ČTK.

Раніше із відповідним проханням до Чехії, а також до Польщі звернувся міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Зараз дивляться

Словаччині потрібна допомога доти, доки вона не отримає від США винищувачі F-16, і тепер вона отримала згоду від обох країн.

Зазначається, що Польща, Чехія та Словаччина вже підготували спільну угоду.

До цього Надь заявляв, що Словаччина відкрита для переговорів про передачу Україні своїх 11 винищувачів МіГ-29, від яких сама хоче відмовитися.

За його словами, Словаччина готова вести переговори про надання Україні МіГ-29, коли її повітряний простір буде під захистом.

Читайте
Коли Україна може отримати системи ППО IRIS-T від Німеччини - пояснення Бербок

Джерело: ČTK

Фото: Visegrad 24

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка