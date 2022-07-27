Чехія захищатиме повітряний простір Словаччини: це умова передачі МіГ-29 Україні

Липень, 27 в 20:52

Прем’єр-міністр Чехії підтвердив, що чеські винищувачі Gripen захищатимуть повітряний простір Словаччини з 1 вересня щонайменше до кінця 2023 року.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомило видання ČTK.

Раніше із відповідним проханням до Чехії, а також до Польщі звернувся міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

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Словаччині потрібна допомога доти, доки вона не отримає від США винищувачі F-16, і тепер вона отримала згоду від обох країн.

Зазначається, що Польща, Чехія та Словаччина вже підготували спільну угоду.

До цього Надь заявляв, що Словаччина відкрита для переговорів про передачу Україні своїх 11 винищувачів МіГ-29, від яких сама хоче відмовитися.

За його словами, Словаччина готова вести переговори про надання Україні МіГ-29, коли її повітряний простір буде під захистом.

Джерело: ČTK

Фото: Visegrad 24