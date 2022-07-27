Июль, 27 в 16:35

В среду, 27 июля, Верховная Рада одобрила в целом закон, который запрещает принудительно взимать долги за жилищно-коммунальные услуги с некоторых категорий граждан. Отметим, что послабление будет действовать только до конца военного положения.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram, за этот закон отдали 312 голосов. Им запрещается принудительное взыскание с физического лица задолженности в общинах, которые расположены в районах проведения военных действий или находящихся во временной оккупации.

Запрет коснется и лиц, район проживания которых находится в окружении в соответствии с перечнем Минреинтеграции, или если взыскание осуществляется в отношении недвижимого имущества, уничтоженного или поврежденного в результате военных действий.

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Также до сих пор было полностью запрещено на время действия военного положения исполнение решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, высшие военные учебные заведения, учреждения и организации из состава Вооруженных сил.

Новым законом нардепы внесли в данную норму исключение, согласно которому она не касается решений по искам физических лиц о взыскании заработной платы и денежном обеспечении военнослужащих.